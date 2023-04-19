Kayrıcı, Kadir Gecesi’ni yaşadığımız günün iftarında şehit aileleri ile birlikte oruç açtı. 18-24 Nisan Şehitler Haftası nedeniyle Çorum Şehitliğinde bir program düzenleyen Vahit Kayrıcı, şehitlere dua okurken, şehit aileleriyle de bir araya gelerek, acılarına ortak oldu.

Kayrıcı, dün akşam da şehit aileleri ile iftar sofrasında buluştu. İftara MHP 2. Sıra Milletvekili Adayı Ahmet Kurtbaş, Ülkü Ocakları İl Başkanı Orhan Tosik, önceki dönem Belediye Meclis Üyesi Ali Beyaz, Çorum Şehit Aileleri ve Vazife Malulleri Derneği İl Başkanı Galip Deniz ile şehit yakınları ve teşkilat mensupları katıldı.

CEMAATE LOKUM İKRAMI!

MHP Milletvekili Adayı Vahit Kayrıcı, Kadir Gecesi’nde de Çorumlu hemşehrileriyle birlikte oldu. Teravih namazını Çorum İmam Hatip Camii’nde kılan Vahit Kayrıcı, cami cemaati ile bir araya gelerek hal-hatır sordu, sorunlarını dinledi, talepleri aldı. Kayrıcı’ya cami cemaatinin ilgili yoğun oldu.

Diğer yandan Vahit Kayrıcı tarafından başta İmam Hatip, Akşemseddin ve Abdibey olmak üzere kentin muhtelif bölgelerinde bulunan camilerde teravih namazı çıkışında vatandaşlara lokum ikramında bulunuldu.

(Haber Merkezi)