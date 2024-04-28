Ziyarete; MHP İl Başkanı Çıplak’a Sungurlu Belediye Başkanı Muhsin Dere, Osmancık Belediye Başkanı Ahmet Gelgör, Alaca Belediye Başkanı Şerif Arslan, Dodurga Belediye Başkanı İsmail Çetinkaya, Ülkü Ocakları İl Başkanı Orhan Tosik ve Çorum Belediyesi MHP’li Meclis üyeleri katıldı.

Çorum Valisi Zülkif Dağlı, ziyaretten duyduğu memnuniyetini belirterek, MHP’li Belediye Başkanı ve yöneticilere çalışmalarında başarı dileğinde bulundu.

MHP heyeti, daha sonra ise Çorum Belediye Başkanı Dr. Halil İbrahim Aşgın’ı ziyaret ederek bir süre görüştü.

Editör: Haber Merkezi