Sıfır atık bilinci kapsamında semt pazarlarının tamamında bez çanta dağıtımında bulunan MHP İl Genel Meclis Üyesi Adayları Sinan Eryücel ve Yener Ceylan, pazar esnafı ve vatandaşların taleplerini dinleyerek, parti politikalarını paylaştılar.

Tüm semt pazarlarında gelecek nesillere karşı sorumluluk ve sıfır atık bilinci kapsamında plastik kullanımını azaltmak için bez çanta dağıtımı yaptıklarını ifade eden Eryücel ve Ceylan, çocuklarımızın ve şehrimizin geleceği için var güçleriyle çalışmaya devam edeceklerini vurguladılar.