Merkez İlçe Başkanı Reşit Büzkaya ile birlikte ilimiz Uğurludağ İlçesi’ne giden Agah Karapıçak, burada partililer tarafından karşılandı. Karapıçak, Uğurludağ MHP İlçe Başkanı Şuayip İpek ve yönetim kurulu üyeleri ile birlikte ilk olarak Uğurludağ Kaymakamı Erkan Şahin’i ziyaret ederek, ilçe hakkında istişarelerde bulundu.

Daha sonra Uğurludağ Yeniyapan ve Aşılıarmut köylerine geçen MHP heyeti burada muhtarlar ve köylülerce karşılandı. Köy camisinin bahçesinde Yeniyapan, Aşılıarmut Köyleri’nde yaşayan vatandaşlarla bir araya gelen Agah Karapıçak, vatandaşlarla yaptığı sohbette 2023 yılında Cumhurbaşkanı adaylarının Recep Tayyip Erdoğan olduğunu söyledi.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun altılı masanın cumhurbaşkanı adayı olmak için çırpındığını savunan Agah Karapıçak, 6’lı masanın HDP’yle çok kirli bir ittifak içinde olduğunu iddia etti.

Türkiye’nin çıkmaz sokaklarda zaman kaybetmeye takatinin olmadığına vurgu yapan MHP İl Başkanı Karapıçak, “Türk milletinin oyalanmaya, milletler mücadelesinde geri düşmeye tahammülü yoktur. 2023 yılında Cumhurbaşkanı adayımız Recep Tayyip Erdoğan’dır. Erdoğan Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi’nin ikinci döneminde de cumhurbaşkanı olmalıdır. Arzumuz budur, arayışımız budur, amacımız budur, mücadelemiz bu hedefe ulaşmak maksadıyla icra ve ifa edilmektedir” dedi.

2023 Lider Ülke Türkiye yolunda, Türk Milleti ele ele gönül gönüle olmaya devam edeceklerini belirten Karapıçak, “Bizleri misafir eden Muhtarımız nezdinde tüm köy halkımıza can-ı gönülden teşekkür ediyoruz. 2023 yılında zilletin nefesi tamamen kesilecek, Türk'e düşman olanlar viran olacak Türkiye büyüyüp Turan olacak” diye konuştu.



(Volkan SINAYUÇ)

