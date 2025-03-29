Çorum’un Osmancık ilçesinde Ramazan ayının manevi atmosferi, geniş katılımlı bir iftar programıyla taçlandırıldı. Osmancık Belediyesi tarafından düzenlenen iftar organizasyonunda binlerce kişi aynı sofrada buluşarak birlik ve beraberlik mesajı verdi.

Osmancık Devlet Bahçeli Kent Meydanı’nda gerçekleşen program, şehit aileleri, gaziler, engelli bireyler ve ilçe halkının yoğun katılımıyla dikkat çekti. Geniş katılımlı organizasyonda vatandaşlar, Ramazan ruhunu birlikte yaşama fırsatı buldu. İftar öncesinde yapılan konuşmalarda toplumsal dayanışma ve kardeşlik vurgusu öne çıktı.

Program, okunan dualar eşliğinde sona ererken katılımcılar memnuniyetlerini dile getirdi. Osmancık Belediyesi, bu tür etkinliklerle toplumsal birlikteliği pekiştirmeyi hedeflediğini belirtti.

İftar programına siyaset ve yerel yönetim dünyasından pek çok isim katıldı. Programa katılanlar arasında MHP Genel Sekreter Yardımcısı Çorum Milletvekili Vahit Kayrıcı, MHP İl Başkanı İhsan Çıplak, MHP Merkez İlçe Başkanı Mustafa Serdar Avcı, Osmancık Belediye Başkanı Ahmet Gelgör, Alaca Belediye Başkanı Şerif Arslan, Dodurga Belediye Başkanı İsmail Çetinkaya, MHP İlçe Başkanları, muhtarlar, sivil toplum örgütü temsilcileri ve vatandaşlar katıldı.

Editör: HABER MERKEZİ