“Bağışlanan her kan, kurtarılan üç can” sloganıyla düzenlenen kampanya kapsamında gezici kan bağışı TIR’ı ilçeye konuşlandırıldı. İki gün boyunca onlarca ünite kan toplanırken, yetkililer de halkı düzenli bağış yapmaya teşvik etti.

Dr. Senem Çavuş’un nezaretinde yürütülen kampanya kapsamında gezici kan bağışı aracı ilçeye konuşlandırılarak kan bağışı aldı. Osmancık Ziraat Bankası önündeki meydanda konumlanan gezici TIR, “Bağışlanan her kan, kurtarılan üç can” sloganıyla bağışçıları kabul etti. Türk Kızılayının düzenli eğitim ve bilinçlendirme çalışmaları sayesinde kan bağışına olan ilginin sürekli arttığı belirtilirken, kampanyanın Çorum’un tüm ilçelerinde devam edeceği bildirildi.

Editör: HABER MERKEZİ