MHP teşkilat mensupları ile birlikte Mustafa Fındıkcı’yı kooperatif merkezindeki ofisinde ziyaret eden İl Başkanı Mehmet İhsan Çıplak, şehir dışında olması nedeniyle cenazeye katılamadığını belirterek, başsağlığı dileğini iletirken, merhuma da rahmet diledi.

Zanaatkarlar Küçük Sanayi Sitesi Yapı Kooperatifi Başkanı Fındıkcı da ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek teşekkür etti.

Ziyarette kooperatif yönetim kurulu üyesi Numan Özçetin ve yüklenici firma yöneticisi Çağrı Yaşar da yer aldı.

Editör: Haber Merkezi