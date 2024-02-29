Bu kapsamda İl Tarım ve Orman Müdür Yardımcısı Bayram Rıdvan Dikici, Bitkisel Üretim ve Bitki Sağlığı Şube Müdürü Ömer Baysal ve İl Tarım ve Orman Müdürlüğü teknik personeli tarafından kuraklık, don zararı ve diğer zararlıların tespiti amacı ile kontroller yapılarak konu ile ilgili çiftçilerden görüşleri alınıp bilgilendirmeler yapıldı.

İl Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada önümüzdeki günlerde olası zararlıların, hastalık ve diğer risk faktörlerinin erken tespit edilerek hızlı müdahale sağlanması amacı ile kontrollerin devam edeceği belirtildi.

Editör: UĞUR GÖRKEM