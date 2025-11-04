Ziyaretle ilgili açıklamada bulunan MHP İl Başkanı Çıplak, partilerinin milletin bütün kesimleriyle buluşmayı hedefleyen “Derdiniz derdimizdir” anlayışıyla sürdürdüğü bu gönül seferberliğinde, dinlemedik dert, paylaşılmadık sorun kalmayacağını söyledi.

“Milliyetçi Hareket Partisi olarak tasanı dinlemeye, kaygını anlamaya, sıkıntını paylaşmaya geliyoruz” diyen İl Başkanı Çıplak, “Bu kapsamda, vatandaşlarımızı evlerinde ziyaret ederek hem dertlerini dinledik hem de yürüttüğümüz çalışmalar hakkında bilgi verdik. Bilge Liderimiz Sayın Devlet Bahçeli Beyefendi’nin selamlarını ileterek, milletimizin her bir ferdine ulaşmanın, gönül bağı kurmanın gayreti içinde olduk. Nazik misafirperverliklerinden dolayı değerli ailemize teşekkür ediyor, bu gönül köprülerinin Çorum’umuzda ve ülkemiz genelinde daha da güçlenerek devam edeceğine yürekten inanıyoruz” ifadelerini kullandı.

Muhabir: Haber Merkezi