Okumuş, “Ekim ayı enflasyonu %2,55 olarak açıklandı. 4 aylık (Temmuz–Ekim) enflasyon %10,25 ve enflasyon farkı %5 olarak gerçekleşti. Kasım ve Aralık aylarındaki fiyat artışlarıyla bu kayıplar maalesef daha da büyüyecek,” dedi.

Okumuş, kış aylarının yaklaşmasıyla birlikte doğalgaz, elektrik ve diğer zorunlu harcamalarda artış yaşanacağını belirterek, kamu çalışanlarının satın alma gücünün her geçen gün azaldığını söyledi.

“7. Dönem Toplu Sözleşme’de hakemin verdiği karar, enflasyona yenildi. Maaşlar eridi, kamu görevlileri mağdur edildi” diyen Okumuş, geçmişte yaşanan kayıpların tekrar etmemesi gerektiğini vurgulayarak, “Kamu görevlilerimiz kışın soğukluğunu ceplerinde yaşamasın istiyoruz” dedi.

“KURUMLARDA BORDRO KIYASLAMALARI BAŞLADI”

Okumuş, kamu kurumlarında çalışanların artık maaş bordrolarını kıyasladığını ifade ederek, “Her bir kamu görevlisi emeğinin karşılığını adaletli biçimde almak istiyor. Ancak mevcut artışlar çalışanlar arasındaki huzuru ve çalışma barışını zedeliyor” dedi. Hakem Kurulu’nun kararlarını da eleştiren Okumuş, “Bu hatalı karar daha ne kadar sürdürülebilir?” sorusunu yöneltti.

“İŞVEREN ALACAKTA CÖMERT, MEMURA GELİNCE CİMRİ OLMAMALI”

Ekim ayı verileriyle birlikte 2026 yılında uygulanacak Yeniden Değerleme Oranı’nın %25,49 olarak belirlendiğini hatırlatan Okumuş, kamu görevlilerine öngörülen artış oranının (%11+%7) bu rakamın çok gerisinde kaldığını söyledi.

“Alırken bol keseden, verirken boş kese gösteren sistemle adalet sağlanmaz” diyen Okumuş, kamu görevlilerine yapılacak artışın Yeniden Değerleme Oranı’nın altında olmaması gerektiğini ifade etti.

Muhabir: Haber Merkezi

“SADECE İHTİYAÇLAR ARTMIYOR, ALIM GÜCÜMÜZ DE AZALIYOR”Gelirlerin rakamsal olarak artsa da reel anlamda azaldığını belirten Okumuş, değişen yaşam koşullarına dikkat çekti:“Zorunlu giderler arttı, evlilik ve çocuk bakım maliyetleri yükseldi, ev almak ve tasarruf yapmak neredeyse imkânsız hale geldi.”Okumuş, kamu görevlilerinin kişi başına düşen milli hasıladan hak ettikleri payı almak istediklerini vurgulayarak, “Devletin güven kalesi olan kamu çalışanları için adil bir ücret sistemi kurulmalıdır” dedi.“DEVLET, İNSANI YAŞATAN DEVLET OLMALI”Son olarak Okumuş, ekonomik istikrarın ancak emeğe değer verilmesiyle sağlanabileceğini belirtti:“İnsanı, emeği, alın terini değersizleştiren anlayıştan vazgeçilmeli. ‘İnsanı yaşatan devlet’ çizgisinden ödün verilmemelidir” dedi.Memur-Sen olarak 8. Dönem Toplu Sözleşme sürecinde işverenin ve hakem kurulunun hatalı kararlarını düzeltmesini beklediklerini ifade eden Okumuş, “Kamu çalışanları için huzurun ve adaletin yeniden tesis edilmesini istiyoruz” ifadelerini kullandı. (