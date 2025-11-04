Toplantıda müşteri memnuniyetinin artırılması, dijital altyapıların güçlendirilmesi ve grup şirketleri arasındaki sinerjinin artırılmasına yönelik önemli değerlendirmeler yapıldı.

Toplantıya; Müşteri Deneyimi Genel Müdür Yardımcısı Mehmet Galip Haboğlu, Bilgi Teknolojileri Genel Müdür Yardımcısı Özkan Pala, Marmaragaz Yalova İl Müdürü Fatih Er, Yazılım, Proje ve Süreç Geliştirme Müdürü Hayriye Dağlı,Müşteri Deneyimi, Satış ve Pazarlama Müdürü Serhat Gökhan Canbolat, Çağrı Merkezi Yönetim Ekibi, Ahlatcı Teknoloji Destek Ekibi, Çedaş ve Marmaragaz Müşteri Deneyimi Yöneticileri katıldı.

Ahlatcı Holding çatısı altındaki Marmaragaz Yalova, Marmaragaz Çorlu, Çorumgaz, Kargaz, Sürmeligaz ve Ahlatcı Teknoloji temsilcilerinin yer aldığı buluşma, farklı bölgelerdeki operasyonların ortak deneyim paylaşımıyla zenginleşti.

Toplantı boyunca yapılan sunumlarda, müşteri deneyimini geliştirmeye yönelik yeni projeler, dijital çözümler ve hizmet süreçlerindeki yenilikler ele alındı. Katılımcılar, müşteri memnuniyetinin sürekliliği, teknoloji tabanlı hizmet yönetimi, dijital dönüşüm ve veri güvenliği gibi konularda fikir alışverişinde bulundu.

Müşteri Deneyimi Genel Müdür Yardımcısı Mehmet Galip Haboğlu, toplantıda yaptığı değerlendirmede şu ifadelere yer verdi: “Hizmet sektöründe başarı, müşteriyi anlamak ve onun beklentilerini doğru yönetmekten geçiyor. Grup şirketlerimizin bilgi birikimiyle birleşen dijital altyapımız, müşteri memnuniyetinde sürdürülebilir başarıyı hedefliyor.”

Bilgi Teknolojileri Genel Müdür Yardımcısı Özkan Pala ise, dijital sistemlerin bütünleşik yapısının önemine dikkat çekerek, “Tüm grup şirketlerimizde bilgi teknolojileri altyapısını entegre biçimde geliştiriyoruz. Bu sayede hem operasyonel verimliliği artırıyor hem de müşteri deneyimini güçlendiriyoruz.” dedi.

Muhabir: KEMAL YOLYAPAR

Toplantı süresince yapılan sunumlar, dijital dönüşüm projeleri ve yeni uygulamaların tanıtımıyla devam etti. Katılımcılar, özellikle veri analitiği, müşteri taleplerinin dijital ortamda yönetimi ve otomasyon süreçleri üzerine örnek uygulamaları inceledi.Toplantı sonrası gerçekleşen buluşmada, katılımcılar arasındaki etkileşim ve iş birliği ruhu vurgulandı. Misafirlere gösterdikleri yakın ilgi ve misafirperverlik için Ayka Enerji Yönetim Kurulu Başkanı Kadir Yüksel ve ekibine teşekkür edildi.