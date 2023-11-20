Tahmini Okuma Süresi: dakika

MHP İl Başkanı Mehmet İhsan Çıplak, MHP İl Yönetim Kurulu üyeleri ve beraberlerinde MHP İl Genel Meclisi üyeleri ilk olarak İl Genel Meclisi Başkanı Mehmet Bektaş’a yengesi Arife Bektaş’ın vefatı nedeni ile başsağlığı dileklerini iletmek üzere makamında ziyaret ederek bir süre görüştü.



MHP İl Başkanı Çıplak ve beraberindeki heyet daha sonra ise İl Genel Meclisi Toplantısı’na katıldı. Burada gündeme geçilmeden önce kürsüye çıkan Çıplak, Cumhuriyetin 2. Yüzyılına girdiğimiz şu günlerde Özel İdare’nin kırsala hizmetlerinin artarak ve hakkaniyetli şekilde sürmesi dileğini ileten Çıplak, özellikle asrın deprem felaketinin ardından yapılan hizmetler için başta İl Genel Meclisi Başkanı Mehmet Bektaş, İl Genel Meclisi üyeleri ve İl Özel İdaresi çalışanlarına teşekkürlerini de iletti. Mehmet İhsan Çıplak 2024 yılı bütçesinin ilimize hayırlar getirmesi temennisinde de bulundu.

Çıplak’ın ardından “Bizim desturumuz adalettir” diyen İl Genel Meclisi Başkanı Bektaş da adaletli bir şekilde Çorum’a hizmet etmeyi sürdürdüklerini vurgulayarak MHP heyetine nazik ziyareti için teşekkür etti.