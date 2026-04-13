MHP Çorum İl Başkanlığı, “Yüzyılın Konut Projesi” kapsamında düzenlenen “Evim Türkiye Kura Çekim Töreni” dolayısıyla Çorum’u ziyaret eden Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum’a teşekkür mesajı yayımladı.

Yapılan açıklamada, Bakan Kurum’un ziyareti sırasında teşkilatlarla yakından ilgilendiği belirtilirken, programlara MHP Genel Sekreter Yardımcısı ve Çorum Milletvekili Vahit Kayrıcı, MHP İl Başkanı Mehmet İhsan Çıplak, Ülkü Ocakları İl Başkanı Abdullah Dalyan ile birlikte bazı ilçe belediye başkanları, ilçe başkanları ve parti yöneticilerinin eşlik ettiği ifade edildi.

Çorum Belediyesi’nde gerçekleştirilen istişare toplantısına da değinilen açıklamada, Cumhur İttifakı’nın birlikteliğiyle ilin ve ilçelerin ihtiyaçlarının kapsamlı şekilde ele alındığı vurgulandı. Belediye başkanlarının taleplerini doğrudan Bakan Kurum’a ilettiği, Bakanlığın imkânları doğrultusunda gerekli araç, gereç ve hizmetlerin temini için talimat verildiği kaydedildi.

Açıklamada, MHP ve Cumhur İttifakı olarak Çorum’un kalkınması, vatandaşların refahı ve devlet-millet dayanışmasının güçlenmesi adına ortaya konulan iradenin önemli olduğu belirtilerek, birlik ve beraberlik içerisinde hizmet etme kararlılığının süreceği ifade edildi.

Muhabir: KEMAL YOLYAPAR