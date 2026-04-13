Cumhuriyet Halk Partisi Çorum İl Başkanı Av. Dinçer Solmaz, halkın gerçek gündeminin artık görmezden gelinemeyecek hale gelen ekonomik çöküş, derinleşen yoksulluk, işsizlik ve bitirilen üretim olduğunu belirterek, halkın iktidarının yakın olduğunu kaydetti.

Solmaz, “Halk kazanacak, adalet kazanacak, bu düzen mutlaka değişecek” dedi.

Cumhuriyet Halk Partisi’nin Çorum’da başlattığı İlçe Danışma Kurulu Toplantıları, Bayat ve İskilip ile devam etti.

Mecitözü, Ortaköy, Laçin, Oğuzlar, Dodurga, Kargı, Osmancık, Alaca, Boğazkale ilçelerinin ardından 10. toplantı Bayat’ta, 11. toplantı ise İskilip’te gerçekleştirildi.

CHP İl Başkanı Av. Dinçer Solmaz’ın öncülüğünde yapılan toplantılarda parti çalışmaları, yaşanan sorunlar, talepler, çözüm önerileri ele alınarak ilçelerin sorunları ve gündem değerlendirildi.

BAYAT KARARLI

CHP Bayat İlçe Danışma Kurulu Toplantısına; İl Başkanı Av. Dinçer Solmaz, Milletvekili Mehmet Tahtasız, Bayat İlçe Başkanı Ali Ünlü, İl Genel Meclisi Üyeleri; Ümit Er, Ömer Boyraz, İl Kadın Kolları Başkanı Özlem Güngör, Merkez İlçe Kadın Kolları Başkanı Serap Meriç, İl - İlçe Yönetim Kurulu Üyeleri, belediye meclisi üyeleri, muhtarlar ile partililer katıldı.

“GERÇEKLERİ SAKLAMAYA, HALKIN

SESİNİ BASTIRMAYA ÇALIŞIYORLAR”

Bayat İlçe Danışma Kurulu Toplantısını değerlendiren İl Başkanı Dinçer Solmaz, “Bayat’ta üyelerimiz, muhtarlarımız ve yurttaşlarımızla bir araya gelerek; artık görmezden gelinemeyecek hale gelen ekonomik çöküşü, derinleşen yoksulluğu ve bitirilen üretimi konuştuk.

Bugün vatandaş temel ihtiyaçlarını karşılayamaz hale getirilmiş, gençler umudunu yurt dışında arar noktaya sürüklenmiş, çiftçi ise toprağını ekemez duruma düşürülmüştür.

İktidar ise tüm bu tabloya rağmen sorumluluk almak yerine algı yönetimiyle günü kurtarma derdindedir.

Gerçekleri saklayan, halkın sesini bastırmaya çalışan bu anlayış; artık millet nezdinde karşılığını yitirmiştir.

Cumhuriyet Halk Partisi olarak; yoksulluğu yönetenlere karşı refahı büyüten, adaleti yok edenlere karşı hukuku yeniden tesis eden, umudu tüketenlere karşı geleceği inşa eden bir anlayışla mücadelemizi sürdürüyoruz.

Çünkü bu millet daha iyisini hak ediyor ve biz bunu birlikte başaracağız!” dedi.

İSKİLİP SEÇİME HAZIR

İskilip’te düzenlenen İlçe Danışma Kurulu Toplantısı da yoğun katılımlı geçti. Toplantıda parti çalışmaları ve gündem ele alındı.

İskilip’teki toplantıya ise; İl Başkanı Av. Dinçer Solmaz, Milletvekili Mehmet Tahtasız, İskilip İlçe Başkanı Yusuf Var, İl Genel Meclisi Üyeleri; Ümit Er, Ömer Boyraz, İl Kadın Kolları Başkanı Özlem Güngör, Merkez İlçe Kadın Kolları Başkanı Serap Meriç, İl - İlçe Yönetim Kurulu Üyeleri, İskilip Kadın Kolları Başkanı Şenel Demir, belediye meclisi üyeleri, muhtarlar ile partililer katıldı.



HERKES AYNI ŞEYİ SÖYLÜYOR:

“GEÇİNEMİYORUZ!”

İskilip toplantısının ardından değerlendirmede bulunan İl Başkanı Dinçer Solmaz, “İskilip’te üyelerimiz, muhtarlarımız ve hemşehrilerimizle bir araya gelerek, vatandaşlarımızın her geçen gün ağırlaşan yaşam koşullarını ve derinleşen ekonomik sıkıntıları konuştuk.

Pazarda, tarlada, sokakta herkes aynı şeyi söylüyor: Geçinemiyoruz!

Yanlış ekonomi politikalarıyla ülkeyi bu noktaya getirenler, bugün hâlâ çözüm üretmek yerine sorumluluktan kaçıyor.

Hayat pahalılığı kontrol edilemez hale gelmiş, adalet duygusu zedelenmiş, halkın devlete olan güveni her geçen gün aşındırılmıştır.

Cumhuriyet Halk Partisi olarak; halkın yaşadığı bu ağır tabloyu değiştirmek, adaleti yeniden tesis etmek ve vatandaşlarımızın insanca yaşayabileceği bir Türkiye’yi kurmak için mücadelemizi kararlılıkla sürdürüyoruz.

Çünkü bu düzen böyle gitmez, değişim kaçınılmazdır!” ifadesini kullandı.