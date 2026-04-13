Bahçelievler Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Halkoyunları Ekibi, Ankara’da düzenlenen ve dün sona eren Okul Sporları Halk Oyunları Grup Birinciliği’nde Çorum’u başarıyla temsil etti.

Vakıf 19 Başkanı Alper Bilan, yarışmaya katılan Çorum ekibi ile yakından ilgilenerek başarı dileklerini iletti. Alper Bilan, Sincan Kaymakamı, hemşehrimiz Levent Kılıç’ın, Başkent’teki her türlü Çorum etkinliğinde olduğu gibi bu yarışmada da azami destek verdiğini belirterek teşekkürlerini ifade etti.