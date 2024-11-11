Milletvekili Vahit Kayrıcı’ya ziyaretlerinde MHP İl Başkanı Mehmet İhsan Çıplak, Merkez İlçe Başkanı Mustafa Serdar Avcu, Ülkü Ocakları İl Başkanı Orhan Tosik, Sungurlu İlçe Başkanı Orhan Özyol, Alaca Belediye Başkanı Şerif Arslan, Dodurga Belediye Başkanı İsmail Çetinkaya, Sungurlu Belediye Başkanı Muhsin Dere ve Osmancık Belediye Başkanı Ahmet Gelgör eşlik etti.

MHP heyeti ilk olarak İl Müftüsü Şahin Yıldırım’ı makamında ziyaret etti. Vahit Kayrıcı ve beraberindeki heyet, Müftü Yıldırım’a yeni görevinde başarılar dileyerek, Çorum’a ve il müftülüğüne katkı sağlayacak projeler ve çalışmalar hakkında kısa bir sohbet gerçekleştirdi. MHP heyeti ziyaretin ardından, Müftü Şahin Yıldırım’a misafirperverliği için teşekkürlerini iletti.

MHP heyetinin ikinci durağı ise Çorum İl Sağlık Müdürü Prof. Dr. Sinan Zehir oldu. MHP heyeti burada da Sinan Zehir’e yeni görevinde başarılar dileyerek, sağlık hizmetlerinin iyileştirilmesi ve halk sağlığına yönelik yapılacak çalışmalar hakkında görüş alışverişinde bulundu.

Prof. Dr. Sinan Zehir de Milletvekili Kayrıcı ve beraberindeki MHP heyetine teşekkür ederek, sağlık alanında atılacak adımlar için işbirliği yapmaya her zaman hazır olduklarını ifade etti.

Editör: HABER MERKEZİ