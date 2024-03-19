Milliyetçi Hareket Partisi seçim çalışmalarına hız kesmeden devam ederken gittiği her köyde yoğun ilgiyle karşılanıyor.

İl Genel Meclis Üyesi Adayı Sinan Eryücel, İl Genel Meclis Üyesi Adayı Yener Ceylan, Belediye Meclis Üyesi Adayı Selim Güloğlu, MHP İl ve Merkez İlçe yöneticilerinden oluşan heyet Cemilbey ve Seydim Köylerini ziyaret ederek köy sakinlerinden destek istedi.

Köy ziyaretlerinde konuşan İl Genel Meclis Üyesi Adayı Sinan Eryücel ve İl Genel Meclis Üyesi Adayı Yener Ceylan, 31 Mart Pazar günü yapılacak yerel seçimlerde Milliyetçi Hareket Partisi olarak güçlü bir şekilde yer almak istediklerini belirterek, “Partimizin merkezde 20 yıldır İl Genel Meclis Üyesi bulunmamaktadır. Eşit ve adil hizmet anlayışıyla sizlerin destekleriyle bu dönem mecliste MHP güçlü bir şekilde yer alacak” diye konuştular.

MHP olarak Çorum merkeze bağlı tüm köylerin altyapıdan üst yapıya yaşadığı sorunları bildiklerini söyleyen Eryücel ve Ceylan, seçilmeleri halinde köylerin öncelik arz eden sorunlarına öncelik vereceklerinin altını çizdiler. Eşit ve adil hizmet politikası ile tüm köylere ayırmadan ayrışmadan hizmet götürmek için çalışacaklarını belirten Eryücel ve Ceylan, köylerin yaşam ve refah seviyesini yükselterek daha yaşanabilir hale getirebilmeyi amaçladıklarının altını çizdiler.

Köy muhtarları ile yedi yirmi dört iletişim halinde olacaklarını ifade eden Eryücel ve Ceylan, tüm muhtar adaylarına başarı dileklerini ileterek sözlerini tamamladılar.

Editör: Haber Merkezi