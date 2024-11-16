MHP Genel Başkan Yardımcısı Ankara Milletvekili Sadir Durmaz, MHP Genel Sekreter Yardımcısı ve Çorum Milletvekili Vahit Kayrıcı, Sungurlu Belediye Başkanı Muhsin Dere’nin daveti üzerine Sungurlu ilçesine geldi.



Ziyaret programı kapsamında Sanayi Sitesi Toplu İş Yeri Temel Atma törenine katıldı. Proje kapsamında 74 dükkân yapılarak esnafa teslim edilecek.

Buradaki programın ardından Sungurlu Belediyesi tarafından açılan Kahve Otağı ve Bayrak Parkı’nın açılışına katılan Durmaz ve beraberindekiler MHP’liler ve Ülkü Ocakları Sungurlu Şubesi’ni de ziyaret etti.

MHP'nin Türkiye'de ilk kez vizyon belgesi yayımladığını anlatan Durmaz, şunları kaydetti:

“Milliyetçi Hareket Partisinin belediyecilik anlayışını yansıtan, üretken belediyecilik anlayışımızın temelinde şehrül emin olarak atanan, seçilen, sizlerin şehrin bütün varlığını emanet ettiğiniz belediye başkanlarına sorumluluk yüklüyoruz. Diyoruz ki, 'Ey belediye başkanı, senin işin maaşını alıp orada oturmak değil. Sadece çöplük, çukurla uğraşmak da değil. Sen bu şehre değer katacaksın. Bu şehrin çocuklarına gelecek hazırlayacaksınız'. İşte bugün burada bu anlayışın tezahürü olan tesisin temel atmasında bir aradayız. Seçimin üzerinden kısa süre geçmiş olmasına rağmen bunun hazırlanması ve bu hale gelmesi hepimiz için son derece anlamlı ve değerlidir.”



Temel atma töreninin ardından Sungurlu Belediye Başkanı Muhsin Dere'yi makamında ziyaret ederek çalışmaları hakkında bilgi alan Durmaz, Sungurlu Belediyesi beton santralinin açılışını da gerçekleştirdi.

Programlara MHP Genel Sekreter Yardımcısı ve Çorum Milletvekili Vahit Kayrıcı, Sungurlu Belediye Başkanı Muhsin Dere, MHP Çorum İl Başkanı Mehmet İhsan Çıplak ile ilçe belediye başkanları katıldı.