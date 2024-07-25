Çorum Atatürk Anadolu Lisesi’nde yeni bir dönem başlıyor. Milli Eğitim Bakanlığı tarafından yapılan atama sonucunda, 2002 yılında Atatürk Anadolu Lisesi’nden mezun olan Emre Öztürk yeni müdür olarak atandı.

“KALİTE YÜKSELECEK”

Göreve başlama yazısını almasının ardından kısa bir açıklama yapan eğitimci Emre Öztürk: “Çorum’da zaten iyi bir seviyede bulunan okulumuzun eğitim kalitesini daha da yükseltmek, öğrenci başarılarını artırmak ve okulumuzu daha ileriye taşımak için büyük bir özveriyle çalışacağız. Tüm öğretmenlerimiz, öğrencilerimiz ve velilerimizle birlikte daha güçlü bir eğitim ortamı oluşturmayı hedefliyoruz” dedi.

DENEYİMLİ KARİYER

Atatürk Anadolu Lisesi Müdürü Emre Öztürk, eğitim sektöründe önemli görevlerde bulunmuş, çeşitli okullarda müdürlük yapmış ve başarılı projelere imza atmış bir isim olarak öne çıkıyor. Öztür’ün yeni göreviyle birlikte Atatürk Anadolu Lisesi öğrencilerine de önemli katkılar sunması bekleniyor.

Öztürk ayrıca, okulun tüm paydaşlarıyla işbirliği ve dayanışma içinde çalışmanın önemine vurgu yaparak, “Birlikte başaracağız. Öğrencilerimizin ve öğretmenlerimizin yanında olmak, onların her türlü ihtiyaç ve beklentilerini karşılamak en büyük önceliğimiz olacak” ifadelerini kullandı.

Editör: HABER MERKEZİ