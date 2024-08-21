Yeşilırmak Elektrik Dağıtım A.Ş (YEDAŞ), Ordu’da mevsimlik tarım işçilerinin çocuklarına özel hazırladığı hediye paketleriyle mutluluk dağıttı. Hediye paketleri dağıtılan çocukların yüzlerinde gülümsemeler oluşurken, eğitmenler de YEDAŞ’a bu gönüllülük projesi için teşekkürlerini iletti. Hediye paketlerinde, çocukları geliştirecek boyama kitapları, boya kalemleri, puzzlelar ve diğer eğitici materyaller yer aldı. Bu projeyle, çocukların eğlenceli ve verimli zaman geçirmeleri sağlanırken, aynı zamanda çocukların, unutamayacaklara anlara imza atıldı.

Samsun, Ordu, Amasya, Çorum ve Sinop bölgelerinin elektrik dağıtım hizmetini gerçekleştiren YEDAŞ, bölge halkının enerji ihtiyacını karşılamanın yanı sıra, toplumsal gönüllülük projeleri ile de ön plana çıkıyor. Yaz aylarında, fındık hasadını toplamak amacıyla, Doğu ve Güneydoğu illerinden Ordu’ya gelen mevsimlik tarım işçileri ve tarım işçilerinin çocukları çadır kentlere yerleştiriliyor. Ordu Milli Eğitim Müdürlüğü ve Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğü ortaklığında, 4-12 yaş aralığındaki farklı yaş gruplarındaki bu çocuklara, Türkçe, matematik, İngilizce, resim, müzik ve okul öncesi gibi eğitimler veriliyor.

"ARTAN ENERJİ TALEBİNİ KARŞILAMAK İÇİN ÇALIŞMALARIMIZI SÜRDÜRÜYORUZ"

YEDAŞ Ordu Bölge Müdürü Mustafa Öztürk, toplumsal gönüllülük projesi hakkında “Her yıl fındık hasadı sezonunda birçok aile, bölgemize fındık toplamaya geliyor. Mevsimlik işçilerin çocuklarının daha verimli ve eğlenceli vakit geçirmesini sağlamak adına Milli Eğitim Bakanlığı ve bölgedeki Halk Eğitim Merkezi tarafından; Türkçe, matematik, İngilizce, resim, müzik, okul öncesi gibi eğitimler verilirken, biz de hazırladığımız hediye paketleri ile bu projeye katkı sağladık. Çocuklarla geçirdiğimiz bu günde çocukların yüzlerindeki mutluluğu görmek bizim için çok değerliydi" dedi.

Öztürk şunları söyledi:

"Fındık hasadı dönemi, bölge ekonomisi için de büyük önem taşıyor. Gerek fındık hasadı kaynaklı gerekse il dışında yaşayan birçok gurbetçimizin bu dönemde bölgemize yoğun olarak göç etmesi sebebiyle elektrik tüketiminde önemli bir artış yaşanıyor. Bu kapsamda, artan enerji talebini karşılamak için biz de çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Bölgede sağladığımız elektrik dağıtım hizmetinin kaliteli ve sürdürülebilir olması amacıyla bakım onarım çalışmalarımıza ağırlık veriyoruz. Kullanıcıların günlük yaşamını kolaylaştırmak için saha ekibimizle yoğun bir şekilde çalışıyoruz. Yaşanabilecek enerji kesintilerini önlemeyi ve yaşanan elektrik kesintilerinin sürelerini minimuma indirmeyi hedefliyoruz. Bölgemiz için çok kıymetli olan bu dönemde, artan enerji taleplerinde önlemlerimizi alırken toplumsal sosyal sorumluluklarımızı da unutmuyoruz. YEDAŞ olarak, müşteri memnuniyetini her daim ileriye taşımaya devam edeceğiz.”

Editör: İHA AJANS