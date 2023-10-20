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Belediye Turgut Özal Konferans Salonu’nda gerçekleştirilen konferansa İl Genel Meclisi Başkanı Mehmet Bektaş, Belediye Başkan Yardımcısı Turan Candan, Gençlik ve Spor İl Müdürü Cemil Çağlar, Kültür ve Turizm İl Müdürü Sümeyra Bektaş, kamu kurum ve kuruluşlarının yöneticileri, eğitimciler ve öğrenciler katıldı.



Program, İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü Şube Müdürü Osman Yüztgenç’in açış konuşmasıyla başladı. Devamında Kültür ve Turizm İl Müdürü Sümeyra Bektaş kısa bir selamlama konuşması yaptı. Her yılın, topluma mâl olmuş, fikirleri ve buluşlarıyla çağları aşan öneriler ortaya koymuş kanaat önderlerinin bir veya birkaçının adına ithaf edildiğini belirten Bektaş, “Anadolu topraklarında ilim ve öğütleriyle birliği, beraberliği ve kardeşliği yeşerten; hayatı, fikirleri ve eserleri asırlardır insanlığın yolunu aydınlatan büyük İslam âlimi Mevlana Celâleddîn-i Rûmî’yi hürmetle ve rahmetle yad etmek üzere vuslatının 750’nci yıl dönümü olan 2023 yılı da Cumhurbaşkanlığımız tarafından ‘Mevlana Yılı’ olarak ilan edilmiştir.” dedi.

Bektaş’ın ardından Sivas Cumhuriyet Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Kadir Özköse, “Mevlana’da Ahlak Eğitimi” konulu bir konuşma yaptı.