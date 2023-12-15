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Hz.Mevlana’yı anma ve anlama etkinlikleri kapsamında; Kaleli Vakfı Mütevelli ve Yönetim Kurulu Üyesi, Vakıf Müdürü Gazi Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Emekli Öğretim Görevlisi İsmail Tuncel tarafından “Hz.Mevlana ve Şeb-i Arus” konulu konferans verildi.

Tasavvuf musikisi ve semazen gösterisinin yer aldığı zengin içerikli program; Kaleli Vakfı Mütevelli ve Yönetim Kurulu üyeleri ve davetlilerin katılımları ile Kaleli Vakfı sosyal medya hesabı üzerinden de canlı yayınla izleyicilerle buluştu.

İsmail Tuncel, Mevlana’nın felsefesinin, aşk, muhabbet ve yetmişiki millete birlik ve beraberlik çağrısı olduğunu belirterek şöyle konuştu:

“Mevlana yaşamını üstadlarından aldığı feyz ile ‘Hamdım-Piştim-Yandım’ sözleri ile ifade etmiştir.Ölümünü, yeniden doğuş günü olarak niteleyen Mevlana, o gün kendisini sevdiğine yani Allah’a kavuştuğu gün olarak nitelemiş ve ölüm gününü ‘düğün günü veya gelin gecesi’ olarak kabul etmiştir.Günümüzde bu olay ‘Şeb-i Arus’ olarak kabul edilmekte ve her yıl onyedi aralıkta anılmaktadır.

Mevlana Celaleddin-i Rumi, bugün dünyaya mâl olmuş büyük bir fikir ve gönül insanıdır. Yaşantısı kitap ve sünnet olan Mevlana, muhabbetullah çizgisinden hiçbir zaman ayrılmamıştır. ‘Canım tenimde oldukça ben Kur’an-ın kölesiyim, Hz.Muhammed’in (s.a.v.) yolunun toprağıyım.’ sözleri bunun en güzel kanıtıdır.”

Ebubekir Atalay yönetiminde, solistler Faruk Özdemir ile Muammer Özcan ve Udi Atakan Tetik, Neyzen Alpaslan Yıldız, Bendirde Samed Bilge’nin icra ettiği musiki faslı ile manevi bir atmosfer içerisinde coşkulu bir şekilde yapılan program, Semazen Batuhan Demir tarafından gerçekleştirilen sema gösterisi ile devam etti.

Programın son bölümünde Kur’an ve dua faslı Emekli Din Görevlisi Fikrettin Çıplak tarafından yapıldı.