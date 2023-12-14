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Belediye Basın Bürosu’nun servis ettiği habere göre, ziyarete gelen tüm oda başkanları “esnaf dostu” olarak nitelendirdikleri Başkan Aşgın’ı yeni dönemde de Belediye Başkanı olarak görmek istediklerini söyledi.

ÇESOB Başkanı Recep Gür ve esnaf odaları başkanları, Belediye Başkanı Dr. Halil İbrahim Aşgın’ı ziyaret etti. Başkan Aşgın’dan memnuniyetlerini dile getiren esnaf temsilcileri destek mesajları verdi.



“ESNAFIMIZIN TÜM SORUNLARIYLA İLGİLENDİ”

ÇESOB Başkanı Recep Gür “Başkanımız 5 yıl önce ilk Belediye Başkan aday adayı olduğunda ilk ziyaretini ÇESOB’a yapmıştı. O günden bu yana esnaf dostu bir belediye başkanı olarak her zaman yanımızda oldu. Bu dönem içerisinde esnafla ilgili ne kadar sorun götürmüşsek mutlaka çözüldü. Gece gündüz telefonlarımıza cevap verdi, esnafımızın tüm sorunlarıyla ilgilendi. Bu nedenle başkanımızdan memnunuz ve esnafımız adına teşekkür ediyorum. Önümüzdeki dönemde de birlik beraberlik içerisinde çalışmaya devam edeceğiz inşallah.”

“ELİMİZDE HAZIR MEVCUT VARKEN…”

Hazır Elbiseciler Esnaf Odası Başkanı Necati Şimşek “Belediye Başkanımızla 4,5 yıldır çalışıyoruz. İlettiğimiz sorunlarımızla, başkanımızın talimatıyla müdürlerimiz veya başkan yardımcılarımız ilgileniyor. Hani bir laf vardır; niye oğlum olsun niye ölsün niye ağlayım. Elimizde hazır mevcut varken bir başkasına da alışmaya gerek yok diye düşünüyorum.”

“BAŞKANIMIZ 5 YIL BOYUNCA AŞKLA ÇALIŞTI”

Taksiciler Minibüsçüler ve Servisçiler Esnaf Odası Başkanı Mehmet Gayretli “Belediye bakanımıza 5 yıllık çalışmalarından dolayı teşekkür ediyoruz. Çok önemli çalışmalara imza attı. Türkiye’de ilk olan mor taksi çok güzel bir uygulamaydı. Halil İbrahim Aşgın başkanımız 5 yıl boyunca aşkla çalıştı. Pandemi ve deprem gibi sıkıntılar içerisinde Çorum’a çok güzel hizmetler yaptı.”



“NE İSTEDİYSEK YAPTI”

Oto Tamirciler Esnaf Odası Başkanı Necmettin Uzun “Belediye başkanımızdan ne istediysek onu yaptı, fazlasını da yaptı. 13 ay gibi kısa sürede sanayi mescidimizi başkanımızın desteğiyle tamamladık.”

“KAPISI BİZE HER ZAMAN AÇIK”

Çorum Terziler Odası Başkanı Lütfi Barut “Bizim en büyük şansımız başkanımızın esnaf olması. Leb demeden başkanımız leblebiyi anlıyor maşallah. Kapısı bize her zaman açık. Başkanımıza yeni dönemde de başarı diliyorum.”

“CANIGÖNÜLDEN MEMNUNUZ”

Berberler, Kuaförler ve Güzellik Salonları Odası Başkanı Aşkın Çağlayan “Sizden çok memnunuz. Bir gün mahallemde bir sıkıntı olmuştu. Bir vatandaşımıza başkanımın telefon numarasını verdim. Aradı, derdini iletti. Su basması sorunu vardı, başkanımızın talimatıyla ekipler anında müdahale ederek sorunu çözdü. Yani her vatandaş başkanımıza rahatlıkla ulaşabiliyor. Ben buna tanık oldum. Biz sizden canıgönülden memnunuz. Allah sizden razı olsun.”

“BAŞKANDAN ÖTE BİR ABİ OLDUNUZ”

Çorum Bakkallar ve Bayiler Odası Başkanı Özkan Şanal “Aşkla çalışan bir belediye başkanımız var. Ben daha önceden de bir toplantımızda söylemiştim. Kelimeler yetmiyor. Siz belediye başkanından öte bir abi oldunuz. Ne zaman arasak bizi dinliyor her sorunumuzla ilgileniyorsunuz. Bu şehir için hayallerinizin peşinden gidiyorsunuz. Çimento fabrikasının yerini almak herkese nasip olmaz. Şehrin ufkunu açacak bir proje olacağına inanıyorum. Rabbim yolunuzu açık etsin.”

“ELLERİNDEN GELENİ YAPTILAR”

Kalaycılar ve Hırdavatçılar Esnaf Odası Başkanı Sedat Ek “Biz ne zaman esnaf için bir talepte bulunsak ellerinden geleni yaptılar. Huzurunuzda size ve tüm ekibinize teşekkür ediyorum. Allah yardımcınız olsun, başarılar diliyorum.”

“BELEDİYENİN KAPISI ESNAFA HER ZAMAN AÇIK”

Kahveciler ve internetçiler Odası Başkanı Ahmet Şen “Çorum Belediyesi, kapıların her zaman esnafa açık olduğu bir yer. Başkanımızla her zaman oturup görüşebiliyoruz.”

“ÇORUM İÇİN DAHA GÜZEL GÜNLER OLACAK”

Yorgancılar Çeyizciler ve Perdeciler Odası Yönetim Kurulu üyesi Erol Özüyağlı “Özellikle İstanbul’da sosyal tesisleri gördüğümüzde hep imreniyorduk. Çok şükür ki Çorum Belediyesi de sosyal tesisleri şehrimize kazandırdı. Şeffaf yönetim anlayışınız ve şehrin tüm kesimine hitap etmeniz çok güzel. Ayrıca çimento fabrikası gibi bir arazinin Çorum’a kazandırılması da takdire şayan bir çalışma. Sizin ekibinizle birlikte yeni dönemde de göreve devam etmenizi gönülden istiyoruz. Sizinle birlikte yeni dönemde Çorum için daha güzel günler olacak inşallah.”

“TEKRAR BAŞKAN OLARAK GÖRMEK İSTİYORUZ”

Çilingir, Sobacı ve Tenekeciler Odası Başkanı Hasan İlhan “Belediye başkanımıza yapığı hizmetlerden dolayı teşekkür ediyorum. Çıkmış olduğu yolda başarı diliyoruz. Kendisini tekrar belediye başkanı olarak görmek istiyoruz.”

“AŞKLA DEVAM”

Şoförler ve Nakliyeciler Odası Başkanı Tahsin Şahin “Hep beraber yapacağımız çok daha güzel işler var. Hayırlı uğurlu olsun.”

Sebzeciler ve Pazarcılar Odası Başkanı Erdoğan Yılmaz “Aşkla devam”

Lokantacılar Odası Başkanı İsmet Çıtak “Ekibinizden ve sizden bir razıyız Allah’ta sizden razı olsun.”

“BİZ SİZDEN RAZIYIZ”

Dikiciler ve Kunduracılar Odası Başkanı Cumhur Palabıyık “Herkesin söylediğine katılıyorum. Esnaf olarak ve oda başkanı olarak ne zaman bir talebimiz olsa anında çözdünüz. Biz sizden razıyız, Allah’ta sizden razı olsun.”