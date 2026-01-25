Çorum Damızlık Koyun Keçi Yetiştiricileri Birliği Başkan Adayı Ercan Şanal, Şubat ayında yapılacak olağan genel kurul öncesi yönetim kadrosunu açıkladı.

Şanal, Salih Kurudal, Hüseyin Çelik, Mehmet Başpınar, Sefa Gönen, İsa Kaya, Hidayet Çelebi, Musa İçtüzer, Satılmış Tan, Zeki Aydaş ve Kerem Tokmak’tan oluşan yönetim anlayışıyla yola çıktıklarını belirtti.

Birliğin daha aktif ve üretken bir yapıya kavuşturulmasını hedeflediklerini ifade eden Şanal, mevcut sorunları bildiklerini ve çözüm önerileriyle aday olduklarını söyledi.

Başkanlığa aday olma gerekçesini açıklayan Şanal, emekli öğretmen ve üretici olduğunu belirterek, hayvancılığın bölge için büyük önem taşıdığını vurguladı. Şanal, birliğin kaynaklarının üretici lehine kullanılacağını, modern ıslah yöntemleriyle verimin artırılacağını ve üreticinin haklarının hem sahada hem de ilgili kurumlar nezdinde savunulacağını kaydetti.

Yem ve girdi maliyetlerini düşürmeye yönelik projeler üzerinde çalıştıklarını dile getiren Şanal, şeffaf ve kurumsal bir yönetim anlayışıyla hareket edeceklerini ifade etti.

Şanal, “Üretenin yanında, emeğin hakkıyla” sloganıyla çıktıkları yolda tüm yetiştiricilerin desteğine talip olduklarını sözlerine ekledi.

Muhabir: SELDA FINDIK