Okulların yarıyıl tatiline girmesinin ardından öğrenciler, aileleriyle birlikte Ilgaz Dağı'nın yolunu tuttu. Kayak yapan ve kızaklarla kayan öğrenciler, sınav ve okul stresini attı.Çankırı-Kastamonu sınırında bulunan Ilgaz Dağı'ndaki, Batı Karadeniz Bölgesi'nin en uzun pistine sahip Ilgaz Dağı Yurduntepe Kayak Merkezi'nde yarıyıl tatili yoğunluğu yaşanıyor. Türkiye'nin farklı illerinden kayak severler ve öğrenciler yarıyıl tatilinin ilk gününde doyasıya eğlendi.

Ankara, Zonguldak, Çankırı, Çorum, Samsun başta olmak üzere Türkiye'nin çeşitli illerinden kayak yapmak için gelen ziyaretçiler, Ilgaz Dağı'nın doğal güzellikleri arasında kayak ve snowboard yaparak keyifli vakit geçirdi. Çocuklar ise kızakla kaymanın keyfini yaşadı.

Karne hediyesi olarak Ilgaz Dağı Yurduntepe Kayak Merkezi'nin yolunu tutan aileler, çocuklarıyla hem kaymanın keyfini yaşadı hem de keyifli vakit geçirerek okul ve sınav stresini attı. Yaklaşık 60 santimetre kar kalınlığının bulunduğu Ilgaz Dağı'nda ayrıca zaman zaman kar yağışı da etkili olurken, hava sıcaklığı da sıfırın altında 10 derece ölçüldü. Tatil için Çorum'un İskilip ilçesinden Ilgaz Dağı'na ailesiyle birlikte karne hediyesi olarak geldiklerini söyleyen Ahmet Demirci; “Annemler karne hediyesi olarak bizi Ilgaz Dağına getirdiler. Herkese Ilgaz Dağına gelmelerini öneriyorum. İlk defa geldim, çok güzel bir yer. Gelmeden önce o kadar güzel olabileceğini düşünmüyordum. Ama herkesin gelmesini tavsiye ediyorum” diye konuştu.

