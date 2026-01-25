İçişleri Bakanlığı Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü tarafından Sungurlu’da faaliyet gösteren Barut Fabrikası personeline yönelik arama-kurtarma eğitimleri verildi.

AFAD İl Müdürlüğü ekiplerince, Sungurlu GOLD FORCE Makine ve Kimya Sanayi A.Ş. bünyesinde görev yapan personele enkazda arama ve kurtarma eğitimleri yapıldı. Eğitim kapsamında, afet ve acil durumlar sırasında doğru ve etkili müdahale yöntemleri teorik ve uygulamalı olarak personele aktarıldı.

Eğitimde deprem başta olmak üzere yangın, patlama ve endüstriyel kazalar gibi olası risklere karşı alınması gereken önlemler, olay yerinde güvenli yaklaşım, enkazda canlı arama teknikleri, ilk müdahale esasları ve ekip çalışmasının önemi detaylı şekilde ele alındı. Ayrıca, arama-kurtarma ekipmanlarının doğru kullanımı ve kişisel koruyucu donanımların önemi de uygulamalarla gösterildi.

Bu tür eğitimlerin sanayi kuruluşlarında çalışan personelin afetlere karşı bilinçlenmesi ve müdahale kapasitesinin artırılması açısından büyük önem taşıdığını vurgulayan yetkililer eğitimlerin, olası bir afet ya da acil durumda can kayıplarının en aza indirilmesine katkı sağlamasının hedeflediğini belirtti.

