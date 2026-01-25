İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından, il genelindeki ilkokullarda yürütülen eğitim-öğretim süreçlerinin değerlendirilmesi amacıyla toplantı düzenlendi.

Toplantı, İl Millî Eğitim Müdürü Cemil Çağlar başkanlığında, ilkokul müdürlerinin katılımıyla gerçekleştirildi. Toplantıda; okullarda sürdürülen eğitim-öğretim faaliyetleri ile akademik başarıyı artırmaya yönelik uygulamalar ele alındı.

Ayrıca okulların genel durumu, yeni döneme yönelik yürütülen hazırlık çalışmaları ve mevcut uygulamaların etkinliği kapsamlı şekilde değerlendirildi. Süreçlerin daha etkili ve verimli yürütülmesi adına yapılabilecek iyileştirmeler üzerinde durularak, karşılaşılan sorunlar ve çözüm önerileri masaya yatırıldı.

Cemil Çağlar, okul müdürlerinin sahadaki tecrübelerinin süreçlerin geliştirilmesine önemli katkı sunduğunu belirterek, eğitimde kaliteyi yükseltmenin işbirliği ve koordinasyon ile mümkün olacağına dikkat çekti. Çağlar, özverili çalışmalarından dolayı tüm okul yöneticilerine teşekkür etti.

Muhabir: Haber Merkezi