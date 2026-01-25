Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) İl Başkanlığı koordinesinde, il ve ilçe teşkilatlarının katılımıyla istişare toplantısı gerçekleştirildi.

Teşkilat içi disiplin ile verimliliğin artırılmasının hedeflendiği istişare toplantısında, yaklaşan kongre süreçlerinden “Terörsüz Türkiye” vizyonuna kadar pek çok kritik başlık ele alındı. İl Başkanı Mehmet İhsan Çıplak yönetimindeki toplantıda İl ve Merkez İlçe Yönetim Kurulu üyeleri hazır bulundu.

Teşkilat çalışmalarının daha etkin yürütülmesi adına atılacak adımların görüşüldüğü belirtilen toplantıda organizasyon şeması ve görev dağılımları üzerinde titizlikle durulduğu vurgulandı.

Yürütme Kurulu çalışmalarının verimlilik esaslarına göre yeniden düzenleneceğine dair detayların paylaşıldığı programda; aktif görev talep eden veya değişiklik isteyen üyelerin durumlarının istişare edildiği vurgulanan bir diğer konu oldu. ANKASİS sistemi kapsamında üye kayıtlarının güncelliğinin ele alındığı toplantıda, eksiklerin giderilmesi ve Genel Merkez ile koordinasyonun güçlendirilmesi gerektiğine dikkat çeken parti yöneticileri, dijital altyapının önemine değindi.

Partinin “Terörsüz Türkiye” vizyonu doğrultusunda yürütülen siyasi faaliyetlerin kararlılıkla sürdürüleceğini dile getiren yetkililer, milli birliği pekiştirecek söylemlerin sahada hakim kılınacağını ifade etti.

Yaklaşan ilçe ve il kongre süreçlerinin dava bilinci ve teşkilat kültürü çerçevesinde tamamlanması gerektiği belirtilirken; “Şehrimizde gerçekleştireceğimiz kongrelerimizi birlik ve beraberlik ruhu içerisinde, partimizin temel ilkelerine sadık kalarak icra edeceğiz. 'Terörsüz Türkiye' vizyonumuz doğrultusunda millete hizmet yolundaki çalışmalarımız hız kesmeden sürecektir” görüşüne yer verildi.

Muhabir: Haber Merkezi