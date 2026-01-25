Çorum Barosu, suç ve ceza arasındaki orantısızlığa dikkat çekerek, özellikle çocuklar tarafından işlenen ağır suçlara ilişkin önemli bir kamuoyu açıklaması yaptı.

Çorum Barosu tarafından yapılan açıklamada, mevcut ceza düzenlemelerinin mağdurlar ve yakınlarında adalet duygusunu yeterince tesis etmediği vurgulandı.

Açıklamada, Türkiye’de ceza adalet sisteminin yıllardır kanayan yaralarından birinin suç ile ceza arasındaki orantısızlık olduğu belirtilerek, “Yapanın yanına kâr kaldı” algısının mağdurlar ve toplum vicdanında derin yaralar açtığı ifade edildi. Bu durumun özellikle 18 yaşından küçükler tarafından işlenen suçlarda daha net biçimde görüldüğü kaydedildi.

Çorum Barosu, çocuk yaşta kabul edilen kişilerin suç örgütlerince araç olarak kullanılmaya başlandığına dikkat çekerek, Meclis’in 11. Yargı Paketi kapsamında çocukları suça sürükleyen ve çocukları suçta araç olarak kullananlara yönelik cezaları artırdığını hatırlattı. Ancak bu düzenlemenin tek başına suçun işlenmesini engellemeye yetmeyeceği vurgulandı.

Baro açıklamasında, yeni can kayıplarının yaşanmaması için Meclis’in ivedilikle kanun teklifi hazırlaması gerektiği ifade edilerek, bir eylemin silah veya kesici aletlerle işlenmesi sonucu ölüm ya da yaralanma meydana gelmesi halinde, yaş küçüklüğüne ilişkin Türk Ceza Kanunu’nun 31. maddesinin uygulanmaması yönünde açık bir düzenleme yapılmasının elzem olduğu belirtildi.

Baro yapılacak düzenlemenin, en azından mağdurlar ve mağdur yakınlarının acısını bir nebze olsun azaltabileceğini vurgulayarak, kamuoyunu ve yetkilileri sorumluluk almaya davet etti.

Muhabir: Haber Merkezi