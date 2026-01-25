Çorum Ticaret ve Sanayi Odası’nın Aralık ayı Olağan Meclis Toplantısı, Meclis Başkanı Erol Karadaş başkanlığında gerçekleştirildi.

Toplantıda, gündemde yer alan maddeler meclis üyelerinin değerlendirmesine sunuldu. Yapılan görüşmelerin ardından gündem maddeleri oy birliğiyle kabul edildi. Toplantı süresince oda faaliyetleri, yürütülen çalışmalar ve önümüzdeki döneme ilişkin planlamalar hakkında bilgilendirmelerde bulunuldu.

TSO Meclis Başkanı Karadaş, yaptığı değerlendirmede, alınan kararların Çorum iş dünyası ve oda üyeleri adına hayırlı olmasını temenni ederek, meclis üyelerine katkı ve katılımlarından dolayı teşekkür etti.Toplantı gündem maddelerinin görüşülüp karara bağlanmasının ardından sona erdi.

Muhabir: KEMAL YOLYAPAR