Belediye Başkan Yardımcıları İsmail Yağbat, Lemzi Çöplü, Zübeyir Tuncel ve Fatih Özüyağlı, Basın Yayın Halkla İlişkiler ve Sosyal Tesisler Müdürü Aykut Yağlı ile Halk Et Müdürü Ali Said Can, önceki dönemde Çorum’da görev yapan Erzurum Valisi Mustafa Çiftçi ile görüştü.

Samimi bir ortamda yapılan ziyarette, kentte yürütülen çalışmalar ve belediye–valilik işbirliği çerçevesinde sürdürülen hizmetler üzerine karşılıklı görüş alışverişinde bulunuldu. Belediye heyeti, nazik kabulleri dolayısıyla Vali Çiftçi’ye teşekkür etti.

Muhabir: SELDA FINDIK