Çorum Valisi Ali Çalgan, Samsun Valisi Orhan Tavlı’nın başkanlığında, Video Konferans Sistemi (VKS) üzerinden gerçekleştirilen “Düzensiz Göçle Etkin Mücadele Bölge Toplantısı”na katıldı.

Toplantıda; Çorum İl Emniyet Müdürü Arif Pehlivan, İl Jandarma Komutanı J. Kd. Albay Kubilay Ayvaz ve İdris Coşkun da hazır bulundu.

Bölge toplantısında, düzensiz göçle mücadelede kurumlar arası koordinasyonun güçlendirilmesi, sahada yürütülen çalışmaların değerlendirilmesi ve alınacak ilave tedbirler ele alındı. Yetkililer, düzensiz göçle etkin mücadelenin kararlılıkla sürdürüleceğini vurguladı.

