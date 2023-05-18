Sahaların ele-avuca sığmaz yıldızı, futbol zekâsıyla rakiplerinin başını döndüren, tribünlerde ise büyük hayranlık uyandıran 1970’li yılların Küçük Metin’i, dostu Mehmet Yolyapar’ı dün telefonla arayarak tüm Çorumlulara teşekkürlerini şu cümlelerle dile getirdi:

“Kırmızı-Siyahlı renkleri artık 1. Lig’de görecek olmamızdan dolayı mutluluğum sonsuz. Çorum’da bulunduğum sürece, eski dostlarımdan ve Çorumlu sporseverlerden gördüğüm ilgi, beni mutluluk gözyaşlarına boğdu. Benimle birlikte bu maçı izleyen diğer eski futbolcu arkadaşlarımın da aynı duyguları taşıdıklarına inanıyorum. Teşekkürler dostlarım, teşekkürler Çorum. Çorum Futbol Kulübümüzün 1. Lig’deki maçlarını izlemek üzere yine geleceğim.”