Çorum’un tanınmış Hanoğlu ailesinden İnşaat Mühendisi-Mimar Metin Hanoğlu 73 yaşında Ankara’da hayatını kaybetti.

Serpil Kayışoğlu Hanoğlu’nun eşi, Melih ile Özge Hanoğlu’nun babaları, Mehmet ve Mustafa Hanoğlu’nun kardeşleri, Merhum Adil Kayışoğlu’nun damadı ve İş İnsanı Saadettin Kayışoğlu’nun eniştesi olan Metin Hanoğlu’nun cenazesi yarın (18 Ocak Pazar) Ankara Gölbaşı Mezarlığı’nda toprağa verilecektir.

Çorum Haber, merhuma Allah’tan rahmet, ailesi ve yakınlarına başsağlığı diler.