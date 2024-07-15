KAVURUCU SICAKLAR GERİ GELİYOR

Ülke genelinde sıcaklar ortalamanın üzerinde devam ediyor. Hafta başından itibaren 2-5 derece daha artacak.

Türkiye yeni haftada sıcak hava dalgasıyla karşı karşıya kalacak. Çorum’da termometreler 35 ila 36 dereceleri gösterecek.

Çorum Hava Tahmin Raporu

15 Temmuz Pazartesi; Çorum'da hava durumunun bugün parçalı bulutlu olacağı tahmin edilmektedir. Çorum için bugün sıcaklık 31°C'ye kadar çıkıyor. Hissedilen sıcaklık ise 32°C. Rüzgâr bugün genellikle orta şiddette olacak. Çorum'un bugünkü yağış ihtimali tahmini %0 seviyelerinde. Beklenen tahmini nem oranı %28, çiy noktası 9°C ve basınç değerinin 1007 mb olacağı tahmin edilmektedir.

Çorum'da yarınki hava durumu ise; sabah saatlerinde açık 19°C olması bekleniyor. Yarın gün ortasında havanın az bulutlu 30°C, akşam saatlerinde açık 30°C, gece bulutlu 19°C olacağı tahmin ediliyor.

17 Temmuz Çarşamba ve 18 Temmuz Perşembe günü hava sıcaklığının 34 derece olması beklenirken, hafta sonu da sıcaklıklar artmaya devam edecek.

Önümüzdeki hafta ise Çorum'da en yüksek sıcaklığının 36 derece, en düşük sıcaklığın ise 18°C olması bekleniyor.