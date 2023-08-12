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Sıcak hava dalgasının yarından itibaren etkisini göstereceği bu hafta sonuna kadar hava sıcaklıklarının mevsim normallerinin üzerinde olacağı tahmin edildiği belirtilen açıklamada:

“Bölgemizin özellikle iç kesimlerimizde hava sıcaklıklarının Pazar (13.08.2023) gününden itibaren 6 ila 10 derece artarak, önümüzdeki hafta boyunca mevsim normallerinin üzerinde seyredeceği beklenmektedir. Sıcak hava dalgası nedeniyle kronik rahatsızlığı olanlar, yaşlılarımız ve çocuklarımız başta olmak üzere vatandaşlarımızın günün en sıcak saatleri olan 11 ile 16 saatleri arasında dikkatli ve tedbirli olmaları gerekmektedir” görüşüne yer verildi.