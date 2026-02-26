Meteoroloji Genel Müdürlüğü, Çorum ve çevresi için hava sıcaklıklarının hissedilir derecede azalacağı uyarısında bulundu. Samsun Meteoroloji 10. Bölge Müdürlüğü’nün değerlendirmesine göre, bugünden itibaren kentte soğuk hava etkisini artıracak.

Bölge Tahmin ve Uyarı Merkezi (BTUM) tarafından yapılan açıklamada; 26 Şubat 2026 saat 00.00 ile 5 Mart 2026 saat 09.00 arasında Çorum’da buzlanma, don olayları ve ulaşımda aksamalar yaşanabileceği belirtildi.

Soğuk ve yağışlı havanın iç kesimlerde karla karışık yağmur ve yer yer kar şeklinde görülmesi beklenirken, 1 Mart’tan itibaren yağışların kesilerek soğuk havanın etkisini sürdüreceği öngörülüyor. Gece sıcaklıklarının düşmesiyle birlikte zirai don riskine karşı özellikle çiftçilerin tedbirli olması istendi.

Meteorolojik tahminlere göre bu dönemde Çorum’da en düşük hava sıcaklığının 2 ila -2 derece arasında olacağı bildirildi.

Muhabir: KEMAL YOLYAPAR