İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, bir dizi ziyaret ve programa katılmak üzere bulunduğu Çorum’da, Akşemseddin Camii’nde kılınan teravih namazının ardından Çorum Şehitliği’ni ziyaret ederek aziz şehitleri dualarla andı.

Program kapsamında ilk olarak Akşemseddin Camii’nde vatandaşlarla birlikte teravih namazını eda eden Bakan Çiftçi, namaz sonrası vatan uğruna canını feda eden Hava Uçak Bakım Astsubay Üstçavuş Burak İbbiği’nin ailesini ziyaret etti. Ziyarette şehit ailesiyle yakından ilgilenilerek hal ve hatırları soruldu.

Ziyaret programının devamında Çorum Şehitliği’ne geçen Bakan Çiftçi ve beraberindeki heyet, şehit kabirlerine karanfil bırakarak dualar etti. Programda birlik ve beraberlik vurgusu yapılırken, aziz şehitler için rahmet dilekleri paylaşıldı.

Yapılan açıklamada, “Rabbim birlik ve beraberliğimizi daim eylesin. Aziz şehitlerimizin ruhları şad, makamları âli olsun” ifadelerine yer verildi.

Muhabir: Haber Merkezi