İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, Gürcistan-Azerbaycan sınırında C-130 tipi askeri kargo uçağının düşmesi sonucu şehit olan Hava Uçak Bakım Astsubay Üstçavuş Burak İbbiği’nin ailesine taziye ziyaretinde bulundu.

Yaydiğin Köyü’nde gerçekleştirilen ziyarette Bakan Çiftçi’ye Vali Ali Çalgan, AK Parti Çorum Milletvekili Yusuf Ahlatcı, Belediye Başkanı Halil İbrahim Aşgın ile protokol üyeleri eşlik etti.

Ziyaret sırasında şehit ailesiyle yakından ilgilenen Bakan Çiftçi, şehidin ailesinin hal ve hatırını sorarak dualarını aldı.

Ziyarete ilişkin yapılan açıklamada, “Şehidimizin bizlere emaneti olan ailesinin hal ve hatırını sorduk, dualarını aldık. Aziz şehidimize bir kez daha Allah’tan rahmet, kıymetli ailesine sabır diliyoruz” ifadelerine yer verildi.

Muhabir: Haber Merkezi