İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, Çorum ziyaretinde gençlerle birlikte “iftara 5 kala” programına katılarak vatandaşlarla bir araya geldi.

İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, bir dizi ziyaret ve programa katılmak üzere bulunduğu Çorum’da, AK Parti İl Gençlik Kolları Başkanı Onur Civan ve gençlerle birlikte düzenlenen “iftara 5 kala” programında vatandaşlarla buluştu. Ramazan ayının manevi atmosferinde gerçekleştirilen etkinlikte, iftar öncesi hemşehrilere ikramlarda bulunuldu.

AK Parti İl Başkanı Yakup Alar da programla ilgili yaptığı açıklamada, İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi’nin gençlerle birlikte sahada bulunmasının önemli bir motivasyon kaynağı olduğunu belirterek, “İçişleri Bakanımız Sayın Mustafa Çiftçi, Gençlik Kolları Başkanımız ve dinamik genç kardeşlerimizle iftar öncesi Çorum sokaklarındaydık. Gönülleri bir kılan Ramazan bereketini hemşehrilerimize ulaştırdık. Sayın Bakanımızın gençlerle omuz omuza sahadaki bu samimiyeti bizlere büyük bir enerji verdi” ifadelerini kullandı.

Muhabir: Haber Merkezi