Yapılan meteorolojik değerlendirmelere göre; sorumluluk alanında olan Samsun, Ordu, Sinop, Kastamonu, Çorum, Amasya ve Tokat illerinin dünden itibaren Kuzey Afrika ve Suriye kaynaklı toz taşınımının etkisi altına girdiği belirtildi. Bölge genelinde beklenen toz taşınımının yarın (12 Mayıs 2024 Pazar günü) sabah saatlerine kadar etkiliği olacağının da tahmin edildiği bildirildi.

Meteoroloji Samsun 10. Bölge Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada toz taşınımının hafif, zaman zaman orta kuvvette olması beklendiğinden bölgedeki illerde hava kalitesinde azalma, görüş mesafesinde düşme, yağış anında çamur şeklinde yağış ve sağlık problemleri gibi olumsuzluklara karşı vatandaşların ve yetkililerin dikkatli ve tedbirli olması gerektiği de ifade edildi.

(Haber Merkezi)

Editör: HABER MERKEZİ