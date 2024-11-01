Meteoroloji Genel Müdürlüğü, yeni ayın ilk gününe ilişkin hava durumu raporunu yayımladı. Bugün (1 Kasım) yurdun parçalı, yer yer çok bulutlu, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Kuzey ve iç kesimlerde sabah ve gece saatlerinde pus, yer yer sis bekleniyor.

Çorum -3'ü görecek

Genellikle mevsim normalleri civarında, yer yer üzerinde seyreden hava sıcaklıklarının, kuzey ve iç kesimlerde pazar günü azalarak mevsim normalleri altına düşeceği tahmin ediliyor.

ÇORUM'DA HAVA DURUMU

Çorum'da sıcaklık düşecek, bugün 16 derece, cumartesi 19, pazar 14 derece yağmurlu. Pazartesi ise en yüksek hava sıcaklığı 9 derece, çok bulutlu olacak. Salı günü ise en düşük hava sıcaklığının -3 derece olması bekleniyor.