Yağışların öğle saatlerinde Edirne ve Tekirdağ çevrelerinde yerel kuvvetli olması bekleniyor. Rüzgarın; Marmara’nın güneybatısı ile Kuzey Ege kıyılarında kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetli olarak (40-60 km/saat) esmesi bekleniyor.

HAVA SICAKLIĞI: Sıcaklıkların, iç kesimlerde 3 ila 5 derece azalacağı, diğer yerlerde mevsim normallerinin üzerinde seyredeceği tahmin ediliyor.

RÜZGAR: Genellikle kuzeyli, Akdeniz kıyılarında güneyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette eseceği tahmin ediliyor.

KUVVETLİ YAĞIŞ UYARISI: Yapılan son değerlendirmelere göre; yağışların öğle saatlerinde Edirne ve Tekirdağ çevrelerinde yerel olarak kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış beklendiğinden sel, su baskını, yıldırım, ulaşımda aksamalar, yağış anında kuvvetli rüzgar ve yerel dolu yağışı gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalı.

ÇORUM’DA HAVA DURUMU

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden alınan bilgilere göre Çorum için 5 günlük hava durumu tahmini: Bugün için Çorum hava durumu Parçalı Bulutlu, sıcaklık 37°. Yarın için Çorum hava durumu Gök Gürültülü Sağanak Yağış, sıcaklık 33°. 25 Temmuz 2024 Perşembe Çorum hava durumu Parçalı Bulutlu, sıcaklık 32°. 26 Temmuz 2024 Cuma Çorum hava durumu Gök Gürültülü Sağanak Yağış, sıcaklık 31°. 27 Temmuz 2024 Cumartesi Çorum hava durumu Gök Gürültülü Sağanak Yağış, sıcaklık 28°.