Sevda & Eyüp Bolat çiftinin oğulları Can Bolat hayatını Fadime & Mustafa Uzun çiftinin kızları Buse Uzun ile birleştirdi. Genç çiftin düğünü Güleryüz Düğün Salonları’nda yapılırken, düğüne CHP Milletvekili Mehmet Tahtasız, ÇESOB Başkanı Recep Gür, Çorum Ticaret Borsası Meclis Başkanı Yılmaz Kaya, Zanaatkarlar Yapı Kooperatifi Başkanı Mustafa Fındıkcı, 32 Nolu Motorlu Taşıyıcılar Kooperatifi Başkanı Hasan Eker, Esnaf ve Sanatkarlar Kredi ve Kefalet Kooperatifi Müdürü Yaşar Kirişçi, İl ve İlçe Esnaf Odası Başkanları, ÇESOB yönetici ve personelleri, Oda Genel Sekreterleri, Bolat ve Uzun ailelerinin yakın akraba ve dostları ile çok sayıda davetli katıldı.



Oldukça eğlenceli geçen düğünde genç çiftin nikah şahitliklerini ise CHP Milletvekili Tahtasız ile ÇESOB Başkanı Gür yaparken, Tahtasız ve Gür, Can ile Buse’ye bir ömür boyu mutluluklar diledi.

Gecenin ilerleyen saatlerine kadar coşku içerisinde geçen düğünde genç çiftin mutluluklarına ortak olan davetliler, müzisyen ve davul-zurna eşliğinde doyasıya eğlendi.

ÇORUM HABER Bolat ve Uzun ailelerini kutlar, genç çifte de bir ömür boyu mutluluklar diler.