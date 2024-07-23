Çorum Emek ve Demokrasi Platformu tarafından Kadeş Barış Meydanı'nda düşük ücretler ve A’dan Z’ye tüm tüketim mallarına gelen zamlara tepki göstermek amacıyla kitlesel basın açıklaması düzenlendi.

Platform adına basın açıklamasını okuyan DİSK Emekli Sen Temsilcisi Hikmet Aydın, “Bizler, bu ülkenin bütün değerlerini elleri ile üreten emekçileri, emeklileriyiz. Ürettiğimiz değerden hakça payını alamayanlarız. Elde ettiğimiz gelirin vergisini daha elimize geçmeden kaynağından kesinti yapılarak ödeyenleriz. Sahte TÜİK enflasyon verileriyle derin yoksulluğa mahkûm edilenleriz” diye konuştu.

Kadeş Barış Meydanı'nda yapılan basın açıklamasına CHP Çorum Milletvekili Mehmet Tahtasız, CHP İl Başkanvekili Halil Ünal, Emek Partisi İl Başkanı Muharrem Özünel, DEM Parti Meclisi Üyesi Ümit Küçükbayatlı, CHP Kadın Kolları İl Başkanı Özlem Güngör, CHP İl Genel Meclisi Üyesi Ümit Er, CHP Belediye Meclisi Üyesi Sedat Genç, CHP Gençlik Kolları Genel Başkan Yardımcısı Onur Topkül ile Emek ve Demokrasi Platformu'nu oluşturan sendika temsilcileri ile CHP İl-İlçe ve Emek Partili yönetici ve üyeler katıldı.

“TÜİK EMEKÇİLERİ SEFALETE MAHKÛM ETTİ”

Çorum Emek ve Demokrasi Platformu adına hazırlanan basın açıklamasını okuyan Hikmet Aydın, “Bu ülkede emeği ile geçim mücadelesi verenler olarak tarihimizin en karanlık, en zorlu süreçlerinden birisini yaşıyoruz.

Haykırıyoruz. Çünkü bu ülkede yıllardır kamu emekçisi, işçisi, emeklisi, asgari ücretlisi ile milyonlar olarak her geçen gün daha fazla yoksullaştırılıyoruz.

Oysaki kamu bankaları üzerinden yandaş iş insanlarına batık kredileri biz vermedik. Kamu özel işbirliği adı altında yolcu garantili yola, köprüye, hasta garantili hastanelere, tek bir uçağın inmediği hava alanlarına kamu kaynaklarını biz peşkeş çekmedik. Kur korumalı mevduat adı altında yerli ve uluslararası para babalarına bu ülkenin merkez bankasını ve hazinesini tam takır ettirmedik.

Hal böyle iken yıllardır bizzat iktidarlar eliyle planlı, programlı, bilinçli, kasıtlı bir şekilde yoksullaştırılıyoruz” dedi.

“GÖZÜMÜZÜN İÇİNE BAKA BAKA

YALAN SÖYLÜYORLAR”

“Bunca yoksulluğa, sefalete rağmen gözümüzün içine baka baka ‘iktidarımızda işçiyi, memuru, asgari ücretliyi enflasyona ezdirmedik’ nutukları atmaya devam ediyorlar” diyen Aydın, kamu emekçileri, emeklileri olarak artık yoksullukta, sefalette eşitlenmek değil, hak ettikleri refahta birleşmek istediklerini söyledi.

Açıklamasının devamında emekçilerin taleplerini sıralayan Aydın, şunları dile getirdi:

Öncelikle tüm kamu emekçilerine 14.493 TL olarak verilen ilave seyyanen ödeneğin emekliliğimize yansıtılması için mevcut taban aylık katsayısına dâhil edilmesini istiyoruz. Söz konusu ilave ek ödeneğin tüm emeklilerin kök aylıklarına yansıtılmasını, emekli aylıklarından sağlık payı kesilmesine son verilmesini istiyoruz.”

“EMEKLİ MAAŞLARI HESAPLAMASINDA

2008 ÖNCESİNE DÖNÜLSÜN”

“Emekli aylıklarında yaşanan buharlaşmanın önüne geçilmesini, özellikle 2008 sonrası işe başlayanların yaşadığı, yaşayacağı kayıpların önüne geçilmesi için emekli maaş bağlanma hesaplamasında 2008 öncesine dönülmesini istiyoruz.

Maaş artışlarımızda tüm toplumun sahte olduğunu yaşayarak öğrendiği TÜİK rakamlarının değil, yoksulluk sınırının temel alınmasını istiyoruz.

Bunun için mevcutta iktidarın “en düşük maaş” olarak ifade ettiği eşi çalışmayan, 2 çocuklu en düşük kamu emekçisi maaşının eş ve çocuk yardımı ve fahiş oranda zamlanan kiralar karşısında bugün artık elzem hale gelen kira yardımı ile dört kişilik bir ailenin yoksulluk sınırı üzerine çıkarılmasını istiyoruz.

“AZ KAZANANDAN AZ, ÇOK KAZANANDAN ÇOK VERGİ ALINSIN”

Vergide adaletin sağlanmasını, az kazanandan az çok kazanandan çok vergi alınmasını istiyoruz.

İktidarın tek taraflı olarak çıkardığı yasalar değil, konfederasyonların, sendikaların kamu emekçilerinin söz ve karar sahibi olacağı demokratik bir çalışma yaşamı istiyoruz.

Yandaş konfederasyonlarla yapılan ve yoksulluğumuzu derinleştiren “toplu satış sözleşmeleri” değil, emeklilerin de sendikaları aracılığı ile temsil edildiği grevli gerçek bir toplu sözleşme istiyoruz.

Seçim öncesi verilen 3600 ek gösterge ve mülakatın kaldırılması sözlerinin tutulmasını; istiyoruz.

Halkımıza ve emekçi kesimlere çağrımızdır, gelin artık gına gelen bu oyuna dur diyelim. Gelin yıllardır hepimize kaybettiren yoksulluk ve sefalet düzenine karşı insanca yaşayacak ücret, güvenceli iş, güvenli gelecek mücadelesinde alanlarda, iş yerlerinde birleşelim.”

Editör: HABER MERKEZİ