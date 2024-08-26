Geçtiğimiz hafta Karagümrük ile oynanan maçın sabahında Samsun'da boğularak vefat eden Metehan Gümüş'ü taraftarlar Bandırma'da da unutmadı.

Koyu bir Çorum FK taraftarı olan Metehan Gümüş'ün hayatını kaybetmesi sonrası Çorum FK'lı taraftarlar Metehan Gümüş'ü pankartlarda yaşatmaya devam ediyor. Karagümrük FK maçında maraton tribününde açılan pankart sonrası Bandırma deplasmanına giden taraftarlar Bandırma tribünlerinde de açtığı pankart ile Metehan'ı unutmadıklarını gösterdi. Deplasmanda tribünü önünde bulunan tellere "Bir yanda anılar, bir yanda dünler. Seni yaşatacak neler var neler" yazılı bir pankart açan Kırmızı-Siyahlı taraftarlar maç içinde "Metehan ölmedi kalbimizde yaşıyor" tezahüratları ile 17 Eylül Stadı'nda duygu dolu anların yaşanmasına neden oldular.

Editör: RIFAT KARA