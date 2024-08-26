Bandırmaspor deplasmanında Çorum FK'yı yalnız bırakmayan 100'e yakın taraftarlar maç sonunda kaybedilen 2 puana isyan ederek takımlarını tribüne çağırdılar. Taraftarlar adına futbolcularla bir konuşma yapan Kırmızı-Şimşekler taraftar grubu lideri Hüsenin Nalcı ve Siyah-Duvar taraftar grubu lideri Özgür Yalvaç alınan sonucun kötü olduğunu ancak mücadele anlamında takımı beğendiklerini söylediler. 3 haftanın geride kaldığını söyleyerek artık galibiyet istediklerini de belirten taraftar grup liderleri, "Yaz, kış, yağmur, çamur hiç farketmez. Biz her zaman yanınızdayız. 3 kişide olsak yanınızdayız. 100 kişide olsa yanınızdayız. Sizlerden burada söz istiyoruz. Sakaryaspor maçını kazanıp 3 puanı almanızı istiyoruz. Siz futbolcular nezdinde bizim yapmamız gereken bir şey varsa söyleyin. Taraftar olarak ne gerekiyorsa yaparız" dedi.

Taraftarın bu isteğine cevap veren takım kaptanı Ferhat Yazgan, "Bizim sizden tek isteğimiz daha önce olduğu gibi yine yanımızda olun. Kazansak da yanımızda olun, kaybetsek de. Sakaryaspor maçını kazanacağız ve bunun devamı da gelecek. Bugün bu sahada takımın verdiği mücadeleyi de gördünüz. Herkes burada mücadele etti. Sezon içinde bu tür kayıplar olacaktır. Önemli olan sezon sonu nerede olduğumuz. Bunu da hep birlikte göreceğiz. Yeter ki bizi sabırla destekleyin ve güvenin" dedi.

Editör: RIFAT KARA