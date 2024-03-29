Okul Sporları Daire Başkanlığı'nın 2024 yılı faaliyet programında yer alan Okullararası Yıldızlar (kız-erkek) Atletizm Grup Birinciliği 28-29 Mart tarihleri arasında Zonguldak'ta yapıldı. Ülke genelinden çok sayıda öğrencinin yarıştığı müsabakalarda Çorum Mustafa Kemal Ortaokulu öğrencilerinden Metehan Özünal 60 metrede 7 saniye 55 saliselik derecesi ile ikinciliği elde etti.

Çorumlu atlet bu derecesi ile 15-16 Mayıs tarihleri arasında Mersin'de yapılacak olan Türkiye Şampiyonası'nda mücadele etmeye hak kazandı.



Editör: RIFAT KARA