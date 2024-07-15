Çorum Valisi Doç. Dr. Zülkif Dağlı, Ankara Valisi Vasip Şahin başkanlığında bölge valileri ve ilgili kurum müdürlerinin katılımıyla düzenlenen “Metamfetamin ile Mücadele Bölge Değerlendirme 2024 Yılı İkinci Toplantısı”na katıldı. Video Konferans Sistemi (VKS) üzerinden gerçekleştirilen toplantıda, bölgedeki uyuşturucuyla mücadele faaliyetleri değerlendirildi.

"Metamfetamin ile Mücadele” konusunda bölgesel faaliyetlerin görüşüldüğü toplantıya İl Jandarma Komutanı J. Kd. Alb. Naim Çetinkaya, İl Sağlık Müdürü Dr. Arif Pilgir ile bazı yetkililer katıldı.

Editör: HABER MERKEZİ