15 Temmuz’un Vatanın dört bir yanında sokakların, caddelerin, meydanların, havalimanlarının ve şehirlerin yıkılamaz birer direniş cephesine dönüştüğü muazzam bir destan olduğunu kaydeden Okumuş, açıklamasında şu ifadelere yer verdi:

“Emperyalistlerin asırlık hesap ve planlarının altüst edildiği, kurdukları oyunların ve hayallerin başlarına geçirildiği kritik bir eşiktir. Türkiye’nin mücadele tarihinin yeniden yazıldığı bir dönüm noktası; vatan için canını ortaya koyanlarla vatana ihanet edenlerin amansız mücadelesidir.

Bu destansı mücadele, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’nden Boğaziçi Köprüsü’ne, Genelkurmay Kavşağı’ndan Saraçhane’ye, Ankara Emniyeti’nden Vatan Caddesi’ne ve Gölbaşı Özel Harekât’tan Marmaris’e ve yurt genelinde saatlerce, günlerce devam etmiştir. Uçaklara, helikopterlere, tanklara ve teçhizatlı cuntaya karşı genç-yaşlı, kadın-erkek milyonlar kalpleriyle imanlarıyla meydanlara akın etmiştir. Bu mücadelede vatan için canını ortaya koyanlar, ihanete dur demiş, hainleri bir daha gün yüzü göremeyecekleri şekilde cezalandırmıştır.

Eğitim-Bir-Sen ve Memur-Sen’in, vatan ve millî değerler söz konusu olduğu zaman asla başka hesapların içinde olamayacağı, o gece bir kez daha görülmüştür. Bu duyarlılıkla o karanlık gecede, hiç düşünmeden, tereddüt etmeden, ‘bekleyip sonucu görelim’ demeden, sağımıza solumuza bakmadan, el ele, omuz omuza verip kenetlenerek, kalplerimizi ve heyecanlarımızı birleştirip alanlara çıktık. Milyonlarla birlikte direniş grupları oluşturduk, direndik. Tankların önünde set, silahların namlularına hedef olduk. İhanet şebekesi bu sarsılmaz direnişle hüsrana uğradı. O büyük direnişte 251 şehit verdik, 2 bini aşkın gazimiz oldu. Hepsine Allah rahmet etsin, mekânları cennet olsun. Gazilerimize de uzun, sağlıklı ömürler diliyoruz. Onların hiçbirini unutmadık, unutmayacağız.

Dinî, manevi değerlerimiz başta olmak üzere, en saf, en nezih duyguları istismar etmekten çekinmeyen alçakları asla unutmayacak, muhtemel yeni biçim ve tezgâhlarına karşı hep teyakkuzda olacağız.

Milletimizin 15 Temmuz Demokrasi ve Millî Birlik Günü’nü tebrik ediyor, 8. yılında 15 Temmuz Direniş Destanı’nı selamlıyoruz.”

Editör: Haber Merkezi